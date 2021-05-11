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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:28Заразились
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Володин рассказал об иностранных депутатах, приезжающих в РФ за COVID-прививкой

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Парламентарии из других стран приезжают в РФ, чтобы пройти вакцинацию "Спутником V", заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя сообщения о том, что немецкий депутат от Левой партии Дитер Дэм на днях привился этой российской вакциной в Москве.

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"Не секрет, что это не первый такой депутат. С прошлого года приезжают из разных стран и делают", - сказал Володин журналистам во вторник.

По словам спикера Госдумы, в частности, среди сделавших прививку есть и еще один депутат Бундестага.

В целом, "вопрос "Спутника V" - вопрос политики и больших денег", считает Володин.

Он отметил, что "США пытаются навязать свою вакцину и делают все, чтобы не допустить на рынок другие вакцины, не только нашу, но и, например, китайскую".

"Сейчас все стало понятно: кому война, а кому мать родна; видят научные разработки нашей страны, начинают ставить блоки", - сказал спикер Думы.

Хроника коронавируса. Май.

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Спутник V Вячеслав Володин Госдума Коронавирус Германия

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