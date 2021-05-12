Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:17Заразились
на 12.05В России 4 905 059+8 217В мире 159 690 774+739 747

Вакцинация "Спутником V" начнется в Словакии с июня

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Словакия начнет вакцинацию российским препаратом "Спутник V" с июня, сообщил в среду на пресс-конференции глава Минздрава страны Владимир Ленгварски.

По его словам, до начала июня вакцина будет распределяться по центрам вакцинации в стране.

При этом министр отметил, что российская вакцина - это лишь часть того, что заказала Словакия.

Ранее вакцина "Спутник V" прошла испытания на объекте компании Imuna Pharm, они были признаны успешными. В то же время даже после испытаний Государственное управление по контролю за лекарственными средствами Словакии не рекомендовало использовать российскую вакцину, после чего было согласовано тестирование образцов вакцины в Москве.

Скандал со "Спутником V" в Словакии

В начале апреля РФПИ попросил правительство Словакии вернуть предоставленную им вакцину "Спутник V" "из-за многочисленных нарушений контрактов, чтобы ее можно было использовать в других странах".

Как отмечалось тогда в заявлении фонда, словацкий Государственный институт по контролю за наркотиками в нарушение существующего контракта провел тестирование предоставленной ему российской вакцины в лаборатории, не входящей в сеть официальных лабораторий ЕС по контролю за лекарствами, хотя такие были доступны.

При этом, как подчеркивали в РФПИ, заявление словацкого фармрегулятора о том, что вакцина, доставленная в Словакию, не идентична той, которая прошла клинические испытания, "являются фейковыми".

РФПИ потребовал у словацкого регулятора по обороту лекарств принести извинения за распространение недостоверных сведений о "Спутнике V", что было подтверждено европейской лабораторией.

Словакия коронавирус Спутник V

Новости по теме

Новости

Российский Су-27 сопроводил самолеты ВВС Франции над Черным морем

Москва не получала просьб о помощи или убежище от Медведчука

Пандемия коронавируса

В Германии допустили введение паспорта вакцинации со следующей недели

В Германии допустили введение паспорта вакцинации со следующей недели
Пандемия коронавируса

Сан-Марино предложит туристам вакцинироваться "Спутником V"

Эрдоган заявил о сходной позиции с Москвой по конфликту Израиля и Палестины

Дипломатическое противостояние

"Коммерсантъ" узнал о высылке из Москвы пресс-секретаря посольства США

Пентагон исключит Xiaomi из "черного списка"

Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 159,6 млн

Более тысячи снарядов выпущены с начала недели по Израилю из сектора Газа

Более тысячи снарядов выпущены с начала недели по Израилю из сектора Газа

Что случилось этой ночью: среда, 12 мая

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');