Вакцинация "Спутником V" начнется в Словакии с июня

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Словакия начнет вакцинацию российским препаратом "Спутник V" с июня, сообщил в среду на пресс-конференции глава Минздрава страны Владимир Ленгварски.

По его словам, до начала июня вакцина будет распределяться по центрам вакцинации в стране.

При этом министр отметил, что российская вакцина - это лишь часть того, что заказала Словакия.

Ранее вакцина "Спутник V" прошла испытания на объекте компании Imuna Pharm, они были признаны успешными. В то же время даже после испытаний Государственное управление по контролю за лекарственными средствами Словакии не рекомендовало использовать российскую вакцину, после чего было согласовано тестирование образцов вакцины в Москве.

Скандал со "Спутником V" в Словакии

В начале апреля РФПИ попросил правительство Словакии вернуть предоставленную им вакцину "Спутник V" "из-за многочисленных нарушений контрактов, чтобы ее можно было использовать в других странах".

Как отмечалось тогда в заявлении фонда, словацкий Государственный институт по контролю за наркотиками в нарушение существующего контракта провел тестирование предоставленной ему российской вакцины в лаборатории, не входящей в сеть официальных лабораторий ЕС по контролю за лекарствами, хотя такие были доступны.

При этом, как подчеркивали в РФПИ, заявление словацкого фармрегулятора о том, что вакцина, доставленная в Словакию, не идентична той, которая прошла клинические испытания, "являются фейковыми".

РФПИ потребовал у словацкого регулятора по обороту лекарств принести извинения за распространение недостоверных сведений о "Спутнике V", что было подтверждено европейской лабораторией.