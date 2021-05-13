Власти Израиля решили усилить удары по сектору Газа

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Совет безопасности Израиля в среду поздно вечером утвердил предложение об интенсификации авиаударов по сектору Газа, пишет Jerusalem Post.

Изначально с этим предложением выступил начальник генштаба Армии обороны Израиля Авив Кохави.

Это решение власти Израиля приняли на фоне продолжающихся ракетных обстрелов израильской территории из сектора Газа. Около 180 ракет запустили боевики в среду из сектора Газа в сторону Израиля. В общей сложности с момента эскалации в сторону Израиля из Газы было запущено 1,3 тыс. ракет. Примерно 85-90% из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол", еще около 200 снарядов упали на территории сектора Газа. Израильтяне в ответ начали наносить удары по Газе.