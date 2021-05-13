Палестинцы из Газы после паузы возобновили пуски ракет по Израилю

Ракета из сектора Газа, упавшая на Тель-Авив Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Бойцы палестинских группировок в секторе Газа в ночь на четверг после паузы в несколько часов возобновили ракетные обстрелы Израиля, сообщают израильские СМИ.

Сирены воздушной тревоги были слышны в городах на юге и в центральной части Израиля. В частности, об опасности предупреждали жителей Тель-Авива и окрестных населённых пунктов.

Газета Jerusalem Post отмечает, что на этот раз сирены сработали и в некоторых городах на севере, находящихся на сравнительно большом расстоянии от Газы. В частности, тревогу объявили в некоторых населённых пунктах в исторической области Галилея.

При этом СМИ отмечают, что сам факт объявления тревоги в том или ином городе не обязательно означает, что ракеты действительно дотуда долетят.

Как правило, из Газы запускают ракеты кустарного производства. Их мощность, дальность и точность крайне ограниченны.