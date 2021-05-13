ХАМАС выпустил в сторону Израиля более 1,5 тыс. ракет за три дня

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Более 1,5 тыс. ракет были выпущены с территории сектора Газа в сторону Израиля за последние три дня, сообщили израильские военные.

"За последние 3 дня ХАМАС выпустил более 1,5 тыс. ракет из Газы по Израилю, терроризируя мирных жителей на расстоянии 140 км", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере армии Израиля.

In the last 3 days

Hamas has fired 1,500+ rockets

from Gaza all the way into Israel,

terrorizing civilians as far as 90 miles away.



Hamas, expect a response. — Israel Defense Forces (@IDF) May 12, 2021

Военные уточнили, что около 350 ракет, запущенных из Газы, не достигли территории Израиля. Сотни других были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

Как сообщалось, в ответ на запуски из Газы армия обороны Израиля в ночь на четверг нанесла очередные удары по сектору. Военные, в частности, вели огонь по зданию, в котором базируются разведслужбы палестинского движения ХАМАС, а также - по банку, через который организация проводит финансовые операции.