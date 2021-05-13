Полиция задержала 400 участников уличных беспорядков в Израиле

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Израильская полиция сообщила о задержании за вечер среды 400 участников беспорядков, сообщает Times of Israel.

Во время столкновений с хулиганами ранения получили 36 полицейских.

В ряде случаев беспорядки провоцировали группы евреев, придерживающихся радикальных правых взглядов. Одна такая банда избила арабского жителя в городе Бат-Ям. Этот инцидент вызывал негодование израильских политиков. Также банды в ряде случаев громили принадлежащие арабам магазины.

Кроме того, в некоторых городах, наоборот, активизировались группы агрессивно настроенных арабов.

Беспорядки прошли на фоне продолжающегося конфликта между Израилем и палестинскими боевиками из сектора Газа.