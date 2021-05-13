Израиль нанёс удары по объектам ХАМАС в ответ на ракетный обстрел

Авиаудар по башне Аль-Шороук в городе Газа Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля в ночь на четверг нанесла очередные удары по сектору Газа, сообщает газета Jerusalem Post.

Эта операция стала ответом на проведённую из Газы новую серию ночных пусков ракет по Израилю.

Военные, в частности, вели огонь по зданию, в котором базируются разведслужбы палестинского движения ХАМАС, а также - по банку, через который ХАМАС проводит финансовые операции.

Ранее сообщалось, что Совет безопасности Израиля принял решение об интенсификации авиаударов по сектору Газа со стороны. Это решение власти Израиля приняли на фоне продолжающихся ракетных обстрелов израильской территории из сектора Газа. Около 180 ракет запустили в среду из сектора Газа в сторону Израиля. В общей сложности с момента эскалации в сторону Израиля из Газы было запущено 1,3 тыс. ракет.