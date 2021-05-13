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ХАМАС и Израиль продолжили обмен ракетными ударами

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Бойцы палестинских группировок в секторе Газа в ночь на четверг после паузы в несколько часов возобновили ракетные обстрелы Израиля, сообщают израильские СМИ.

Сирены воздушной тревоги были слышны в городах на юге и в центральной части Израиля. В частности, об опасности предупредили жителей Тель-Авива и окрестных населенных пунктов.

Газета The Jerusalem Post отмечает, что на этот раз сирены сработали и в некоторых городах на севере, находящихся на сравнительно большом расстоянии от Газы. В частности, тревогу объявили в некоторых населённых пунктах в исторической области Галилея.

По данным израильских военных, за последние три дня боевики движения ХАМАС выпустили по Израилю более 1,5 тыс. ракет.

В миреВласти Израиля решили усилить удары по сектору ГазаЧитать подробнее

Военные уточнили, что около 350 ракет, запущенных из Газы, не достигли территории Израиля. Сотни других были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

Тем не менее, в ночь на четверг в результате ракетных обстрелов пять человек получили ранения в Петах-Тикве недалеко от Тель-Авива.

Израильская полиция сообщила о задержании за вечер среды 400 участников беспорядков, пишет The Times of Israel. Во время столкновений ранения получили 36 полицейских. В ряде случаев беспорядки провоцировали группы евреев, придерживающихся радикальных взглядов. Одна такая банда, к примеру, избила арабского жителя в городе Бат-Ям. В некоторых городах, наоборот, активизировались группы агрессивно настроенных арабов.

В ответ на запуски ракет из Газы армия обороны Израиля в ночь на четверг нанесла очередные удары по сектору. Военные, в частности, вели огонь по зданию, в котором базируются разведслужбы палестинского движения ХАМАС, а также по банку, через который ХАМАС проводит финансовые операции.

По сообщениям СМИ, Совет безопасности Израиля в среду поздно вечером утвердил предложение усилить авиаудары по сектору Газа. Изначально с этим предложением выступил начальник генштаба Армии обороны Израиля Авив Кохави.

Позиция США

Как сообщалось, президент Палестины Махмуд Аббас в телефонной беседе с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил о необходимости прекращения агрессии Израиля против палестинского народа. Блинкен со своей стороны заявил, что Вашингтон "прилагает усилия со всеми соответствующими сторонами для достижения спокойствия".

Президент США сообщил журналистам в Белом доме, что провел беседу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и выразил уверенность в скорейшем прекращении военных действий.

Белый дом отметил, что Байден "осудил ракетные обстрелы, в том числе Иерусалима и Тель-Авива, со стороны ХАМАС и других террористических группировок". "Он выразил свою непоколебимую поддержку безопасности Израиля и законному праву Израиля защищать себя и свой народ", - подчеркивается в сообщении.

Аббас накануне на совещании заявил, что палестинское руководство "сделает все возможное, чтобы защитить палестинский народ и остановить оккупацию".

Тунис, Норвегия и Китай выступили с инициативой проведения нового чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН по израильско-палестинскому конфликту, сообщают СМИ со ссылками на источники в штаб-квартире всемирной организации. Предлагается провести заседание в открытом режиме с приглашением представителей Израиля и Палестины.

Обострение конфликта между Израилем и Палестиной

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В последние несколько дней не прекращаются волнения палестинцев на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из квартала Шейх Джаррах. На фото: ракеты, выпущенные из Газы, летят в сторону Израиля.По меньшей мере 215 палестинцев получили в понедельник ранения в результате столкновений в районе мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Ранее власти решили ограничить доступ к Храмовой горе из-за того, что в этом году День Иерусалима совпадает со священным для мусульман месяцем Рамадан.Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В соцсетях также появились видеозаписи, на которых светошумовые гранаты попадают внутрь мечети Аль-Акса.Всплеск насилия отмечался в этом районе и ранее - в Рамадан, когда полиция блокировала доступ к популярному месту, где мусульмане традиционно собирались после дневного постаВпоследствии израильская полиция отменила ограничения, однако затем волнения палестинцев начались вновь на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе.Израильские военные в ночь на вторник нанесли удары по 130 целям в секторе Газа, в ответ на ракетные обстрелы из Газы, не прекращающиеся с вечера понедельника. На фото: Израильский воздушный удар по городу Газа.Ракеты были выпущены по квартире командующего батальоном ХАМАС в многоэтажном доме, по штаб-квартире военной разведки и военным комплексам ХАМАС, местам производства боеприпасов, а также по двум тоннелям, которые использовали боевикиВечером в понедельник истек срок ультиматума ХАМАС, потребовавшего от властей Израиля очистить от сил безопасности Храмовую гору и квартал Шейх Джаррах в Иерусалиме, а также освободить всех палестинцев, задержанных в ходе беспорядков в городеЖертвами израильских ракетных ударов стали 24 человека, 103 человека получили ранения. Таковы данные палестинского агентства WAFA.Израильские военные допустили сухопутную операцию против ХАМАС. Министр обороны Бенни Ганц уже одобрил призыв 5 тысяч резервистов в случае обострения ситуации вокруг сектора Газа.
В последние несколько дней не прекращаются волнения палестинцев на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из квартала Шейх Джаррах. На фото: ракеты, выпущенные из Газы, летят в сторону Израиля.
Израиль Палестина ХАМАС Тель-Авив

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