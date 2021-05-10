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США не известно о причастности властей РФ к кибератаке на Colonial Pipeline

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - США не располагают данными о причастности российских властей к кибератаке против компании Colonial Pipeline, однако ее организаторы могут находиться на территории РФ, заявил в понедельник американский президент Джо Байден.

"На данный момент нет доказательств - на основе (информации - ИФ) от наших сотрудников разведки - того, что Россия вовлечена в это дело", - сказал он в Белом доме.

В то же время Байден заявил о наличии сведений о том, что вымогатели могут находиться в России.

"На них (властей РФ - ИФ) частично лежит ответственность за то, чтобы с этим разобраться", - добавил президент США.

Также, отвечая на вопрос о хакерской атаке, Байден выразил уверенность, что проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным.

"Я встречусь с президентом Путиным", - заявил он журналистам в Белом доме.

Атака на Colonial Pipeline

Хакерская атака 7 мая парализовала Colonial Pipeline - крупный топливопровод, по которому доставляют горючее из Техаса на восточное побережье США. Его работа все еще не восстановлена.

В ФБР сообщили, что атаку на Colonial Pipeline провела хакерская группировка DarkSide. О причастности этой группировки до этого сообщало со ссылкой на источники Associated Press. По информации собеседников агентства, целью атаки было вымогательство денег.

В сообщении Associated Press говорилось, что хакерская группировка DarkSide действует с августа 2020 года. Ее участники заявляли, что никогда не нападают на больницы, учебные заведения, структуры госуправления и на другие объекты, не занимающиеся бизнесом. СМИ также отмечали, что группировка также не проводит кибератак на постсоветском пространстве.

В Colonial Pipeline Company рассчитывают, что трубопровод возобновит работу на полную мощность к концу недели.

Возможная встреча Байдена и Путина

13 апреля Байден в телефонном разговоре предложил Путину в ближайшие месяцы встретиться в третьей стране. Решение о саммите пока не принято, но Кремль допускал его проведение в начале лета.

7 мая Байден выразил уверенность в том, что ему удастся встретиться с Путиным в июне.

Бывшие американские чиновники и аналитики называли Рейкьявик, Прагу, Любляну и Баку возможными местами проведения встречи двух лидеров. По сообщениям СМИ, Швейцария, Финляндия и Австрия предложили свои главные города в качестве потенциальных площадок для проведения саммита.

США Джо Байден DarkSide Colonial Pipeline

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