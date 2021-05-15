Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 03:36Заразились
на 14.05В России 4 922 901+9 462В мире 161 176 148+725 275

Джонсон счел индийский штамм COVID-19 угрозой для ослабления локдауна

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что индийский штамм коронавируса может помешать ослаблению локдауна в Великобритании. Об этом сообщает CNBC.

Из-за угрозы новой разновидности COVID-19 в Соединенном Королевстве ускорят прививание вторым компонентом вакцины для людей старше 50 лет и других уязвимых категорий.

Хроника коронавируса. Май.

Джонсон отметил заразность индийского штамма, что также подтвердил главный врач Англии Крис Уитти.

При этом премьер-министр указал, что пока нет доказательств неэффективности вакцин от мутировавшего вируса.

Сейчас почти 70% взрослого населения Великобритании получили по крайней мере по одному уколу вакцины.

Очередное снятие ограничений в стране намечено на 17 мая, когда будут разрешены походы в гости и в места развлечений.

Хроника 09 января 2020 года – 15 мая 2021 годаПандемия коронавируса
коронавирус Великобритания Борис Джонсон Крис Уитти

Новости по теме

Новости

Китайский зонд совершил посадку на поверхность Марса

Израиль продолжил наносить удары по объектам движения ХАМАС

Дипломатическое противостояние

МИД Чехии не изменит решение ограничить число дипломатов РФ в Праге

МИД Чехии не изменит решение ограничить число дипломатов РФ в Праге
Дипломатическое противостояние

Глава Евросовета осудил решение РФ о перечне недружественных стран

В США бывший спецназовец получил срок за шпионаж в пользу России

Лидер ХАМАСа заявил о готовности к прекращению огня

Лидер ХАМАСа заявил о готовности к прекращению огня

Пашинян попросил Путина о военной помощи

Пашинян попросил Путина о военной помощи
Дипломатическое противостояние

Чехия и США признаны недружественными России странами

Пандемия коронавируса

ВОЗ сочла, что второй год пандемии принесет больше смертей, чем первый

ВОЗ сочла, что второй год пандемии принесет больше смертей, чем первый

Войска США покинули вторую по величине базу в Афганистане

Войска США покинули вторую по величине базу в Афганистане
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');