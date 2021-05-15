Джонсон счел индийский штамм COVID-19 угрозой для ослабления локдауна

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что индийский штамм коронавируса может помешать ослаблению локдауна в Великобритании. Об этом сообщает CNBC.

Из-за угрозы новой разновидности COVID-19 в Соединенном Королевстве ускорят прививание вторым компонентом вакцины для людей старше 50 лет и других уязвимых категорий.

Джонсон отметил заразность индийского штамма, что также подтвердил главный врач Англии Крис Уитти.

При этом премьер-министр указал, что пока нет доказательств неэффективности вакцин от мутировавшего вируса.

Сейчас почти 70% взрослого населения Великобритании получили по крайней мере по одному уколу вакцины.

Очередное снятие ограничений в стране намечено на 17 мая, когда будут разрешены походы в гости и в места развлечений.