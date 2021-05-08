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В Великобритании намерены остановить распространение коронавируса к августу

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Руководитель британской правительственной целевой группы по вакцинам Клайв Дикс заявил The Daily Telegraph, что в Великобритании к августу будет остановлено распространение COVID-19.

"Ориентировочно в августе вирус у нас в Великобритании больше не будет циркулировать", - сказал он.

По его мнению, все жители Великобритании получат первую дозу вакцины к концу июля, и к этому времени "мы, вероятно, защитим население от всех известных вариантов вируса".

На текущий момент в Великобритании введено более 51 миллиона доз вакцин. При этом британские официальные лица заявили, что людям в возрасте до 40 лет следует предложить альтернативу вакцине AstraZeneca в связи с незначительным риском образования тромбов после ее применения. Объединенный комитет страны по вакцинации и иммунизации заявил, что эти рекомендации отражают доступность в Великобритании других вакцин, в частности, препаратов Pfizer и Moderna.

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Хроника 09 января 2020 года – 08 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Великобритания Коронавирус

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