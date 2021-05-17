В Великобритании смягчают антиковидные ограничения

Люди в Лондоне после предыдущего смягчения ограничений в конце марта Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Великобритании с понедельника смягчают ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщает "Би-би-си". В разных частях королевства набор мер, которые было решено отменить, отличается. В двух округах Шотландии из-за всплеска заболеваемости коронавирусом не снимут никаких ограничений.

В Англии пабы, бары и рестораны смогут обслуживать посетителей внутри, откроются музеи, кинотеатры, детские игровые площадки, театры, концертные залы и стадионы. Люди смогут собираться в помещении группами до шести человек или двумя домохозяйствами.

В Шотландии (кроме округов Глазго и Мори) пабы и рестораны смогут подавать посетителям алкогольные напитки в помещении до 22:30. Развлекательные заведения, такие как кинотеатры и театры, могут открыться при условии допуска внутрь не более 100 человек. Люди смогут собираться в помещениях группами до шести человек из максимум трех домохозяйств, снаружи - до восьми человек из восьми домохозяйств.

Пабы и рестораны Уэльса смогут обслуживать клиентов в помещении, причем собираться там можно будет группами не более шести человек. Открываются кинотеатры, боулинг, музеи, галереи и театры. Правила личных встреч в помещениях не изменятся: собираться под одной крышей по-прежнему разрешено максимум двум домохозяйствам.

Кроме того, жители Англии, Шотландии и Уэльса смогут отправиться в отпуск за границу. Пока в списке разрешенных 12 стран, в том числе Португалия.

Северная Ирландия будет пересматривать антиковидные ограничения 20 мая. Если какие-то меры будут отменены, то изменения вступят в силу 24 мая.

"Би-би-си" отмечает, что отмена ограничений происходит на фоне продолжающегося распространения в Великобритании более заразного "индийского" штамма коронавируса. Ранее британский премьер Борис Джонсон предупредил, что этот вариант коронавируса может помешать постепенной отмене локдауна.

В конце марта в Индии обнаружили новую разновидность коронавируса с двойной мутацией, также известную как B.1.617. Этот вариант более заразен, чем "обычный" коронавирус SARS-CoV-2, впервые выявленный в китайской провинции Ухань в начале 2020 года. До этого стало известно о "британском" и "бразильском" вариантах коронавируса, которые также отличались повышенной по сравнению с "уханьским" коронавирусом заразностью.