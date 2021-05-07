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Британцам моложе 40 лет предложат альтернативную вакцину вместо AstraZeneca

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Великобритания предложит всем жителям моложе 40 лет альтернативную вакцину от коронавируса COVID-19 вместо препарата компании AstraZeneca из-за опасений, что он может вызывать тромбы, сообщает телеканал Sky News.

Согласно рекомендации Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации, альтернативную прививку следует предлагать лишь в том случае, если из-за нее не нужно надолго откладывать вакцинацию. Хотя сейчас темп распространения коронавируса довольно низкий, исследования говорят, что значительные промедления в вакцинации могут привести к третьей волне заражений.

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Британцам, у которых не было значительных побочных эффектов после первой прививки вакциной AstraZeneca, другой препарат для второго укола предлагать не будут.

Ранее комитет рекомендовал предоставить такой выбор всем британцам моложе 30 лет. По данным агентства по регулированию лекарственных препаратов и медицинских продуктов, до 28 апреля было зафиксировано 242 случая тромбоза у пациентов, привившихся препаратом AstraZeneca. Тромбы обнаружили у 10,1 сорокалетних из миллиона. Среди людей от 30 до 39 лет тромбоз возникал у 17,4 из миллиона привившихся.

Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) 7 апреля пришло к выводу, что риск тромбоза нужно включить в список редких побочных эффектов вакцины AstraZeneca. Ранее этот регулятор считал препарат безопасным.

В марте во многих странах Европы и мира приостановили или ограничили использование вакцины AstraZeneca после сообщений о возникновении тромбов у небольшого числа привившихся.

Великобритания AstraZeneca коронавирус

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