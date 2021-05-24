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Энергоблок №1 БелАЭС готов к промышленной эксплуатации

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - На Белорусской атомной станции успешно завершен этап комплексного опробования первого энергоблока, после чего энергоблок готов к промышленной эксплуатации. Об этом сообщили в пресс-службе "Росатома" в понедельник.

"Энергоблок №1 Белорусской АЭС успешно прошел этап комплексного опробования. Это заключительный этап опытно-промышленной эксплуатации каждого атомного объекта, теперь блок готов к промышленной (коммерческой) эксплуатации", - говорится в сообщении.

Белоруссия завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE госкорпорации "Росатом".

Физический пуск первого энергоблока станции состоялся в августе 2020 года. Под физпуском реактора понимается вывод реактора на минимально контролируемый уровень мощности и проведение необходимых физических экспериментов по программе физпуска. Пуск реактора проводится при непрерывном контроле измерительной аппаратурой нейтронной мощности реактора и скорости его разгона. Минимально контролируемый уровень – это такое значение нейтронной мощности, которое фиксируется штатной аппаратурой контроля.

22 декабря начался этап опытно-промышленной эксплуатации, в середине января первый энергоблок был выведен на 100% мощности. Его ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на первую половину 2021 года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в первом полугодии 2022 года.

БелАЭС Белоруссия

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