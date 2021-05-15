США после авиаудара Израиля потребовали обеспечить безопасность СМИ

Последствия авиаудара по офисам СМИ в секторе Газа Фото: AP/ТАСС

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Белый дом связался с израильскими властями после удара авиации по зданию в секторе Газа, где работало бюро информационного агентства Associated Press и канала "Аль-Джазира", заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки.

"Мы напрямую заявили Израилю, что обеспечение безопасности журналистов и независимых СМИ является первоочередной задачей", - написала она в Твиттере.

Израильские ВВС нанесли удар по зданию, где располагались офисы местных и международных СМИ в секторе Газа, при этом журналисты покинули здание до атаки.

Al Jazeera's office in Gaza destroyed by an Israeli airstrike. The building also housed residential apartments and the AP bureau. This is the 6th consecutive day Israel has been bombing Gaza. The Gaza death toll is at 140, including 39 children. pic.twitter.com/2rNm9eMIaG — IMEU (@theIMEU) May 15, 2021

В Армии обороны Израиля заявили, что в этом здании функционировал разведывательный штаб движения ХАМАС, используя работающие там офисы СМИ и журналистов как прикрытие.

Руководство информационного агентства Associated Press (AP) заявило, что шокировано ударом израильской авиации.

"Мы шокированы и напуганы тем, что израильские военные могут нанести удар и разрушить здание, в котором находится бюро AP и другие новостные организации в Газе. Они давно знали местонахождение нашего бюро и знали, что там есть журналисты. Мы получили предупреждение об ударе по зданию", - заявил президент и генеральный директор AP Гари Прюитт.

Он отметил, что чудом удалось избежать гибели людей. "Десяток журналистов AP и внештатных сотрудников находились внутри здания, и, к счастью, мы смогли вовремя их эвакуировать", - добавил он.

Офисы СМИ располагались в 15-этажном здании в Газе. Также в нем находились квартиры и офисы различных компаний.