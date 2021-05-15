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США после авиаудара Израиля потребовали обеспечить безопасность СМИ

США после авиаудара Израиля потребовали обеспечить безопасность СМИ
Последствия авиаудара по офисам СМИ в секторе Газа
Фото: AP/ТАСС

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Белый дом связался с израильскими властями после удара авиации по зданию в секторе Газа, где работало бюро информационного агентства Associated Press и канала "Аль-Джазира", заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки.

"Мы напрямую заявили Израилю, что обеспечение безопасности журналистов и независимых СМИ является первоочередной задачей", - написала она в Твиттере.

Израильские ВВС нанесли удар по зданию, где располагались офисы местных и международных СМИ в секторе Газа, при этом журналисты покинули здание до атаки.

В Армии обороны Израиля заявили, что в этом здании функционировал разведывательный штаб движения ХАМАС, используя работающие там офисы СМИ и журналистов как прикрытие.

Руководство информационного агентства Associated Press (AP) заявило, что шокировано ударом израильской авиации.

"Мы шокированы и напуганы тем, что израильские военные могут нанести удар и разрушить здание, в котором находится бюро AP и другие новостные организации в Газе. Они давно знали местонахождение нашего бюро и знали, что там есть журналисты. Мы получили предупреждение об ударе по зданию", - заявил президент и генеральный директор AP Гари Прюитт.

Он отметил, что чудом удалось избежать гибели людей. "Десяток журналистов AP и внештатных сотрудников находились внутри здания, и, к счастью, мы смогли вовремя их эвакуировать", - добавил он.

Офисы СМИ располагались в 15-этажном здании в Газе. Также в нем находились квартиры и офисы различных компаний.

Израиль Палестина Сектор Газа США Associated Press

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