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Военно-воздушные силы Израиля нанесли массированные удары по Газе

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Самолёты Военно-воздушных сил Израиля в ночь на воскресенье наносят очередную серию массированных ударов по сектору Газа, передаёт The Times of Israel.

Удары начались вскоре после того, как бойцы группировки ХАМАС запустили большое количество ракет по центральной и южной частям Израиля.

Ранее армия Израиля заявила о 2,8 тыс. запущенных палестинских ракетах за последние дни. По данным израильской стороны, 430 из этих ракет рухнули в самом секторе Газа, что привело к гибели более 20 палестинцев.

Израильская операция против боевиков из Газы продолжается с понедельника. Она проводится в ответ на ракетные обстрелы израильской территории.

Израиль Cектор Газа ХАМАС

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