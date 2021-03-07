ВДВ РФ и белорусские Силы спецопераций в марте проведут два совместных учения

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Два совместных тактических учения Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций (ССО) Вооружённых сил Белоруссии пройдут в марте текущего года, сообщает министерство обороны РФ.

Первые учения будут миротворческими, они состоятся с 9 по 20 марта в Ульяновской области, в ходе вторых на территории Минской области Белоруссии с 15 по 27 марта военнослужащие двух стран отработают совместные специальные действия в обороне и наступлении днём и ночью, говорится в сообщении.

"Прибытие подразделения ССО Вооружённых сил Республики Беларусь (в Россию) ожидается 9 марта текущего года. После формирования сводного подразделения десантников двух стран в течение недели пройдёт его боевое слаживание. Активная фаза состоится в период с 16 по 19 марта 2021 года", - информирует ведомство.

По его данным, от РФ в манёврах будет задействовано более 400 военнослужащих и около 100 единиц боевой техники десантно-штурмовой бригады из Ульяновска. От белорусской стороны - более 80 военнослужащих десантно-штурмового соединения ССО, дислоцированного в Бресте.

Кроме того, будут задействованы два ударных вертолёта Ми-24 и шесть транспортно-боевых вертолётов Ми-8АМТШ Центрального военного округа, сказано в сообщении.

Минобороны уточняет, что первые в 2021 году российско-белорусские тактические учения пройдут в период с 9 по 20 марта на полигоне "Поливно" в Ульяновской области. Руководитель учений - командир Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения Герой России Владимир Селивёрстов. Учения будут проведены по миротворческой тематике, говорится в сообщении.

Параллельно, в период с 15 по 27 марта, на полигоне "Осиповичский" в Минской области Белоруссии пройдут ещё одни учения военнослужащих двух стран. "Подразделения российских и белорусских десантников отработают совместные специальные действия усиленного парашютно-десантного батальона в обороне и наступлении днем и ночью", - говорится в пресс-релизе.

От РФ в манёврах примут участие около 90 военнослужащих десантно-штурмового полка Псковской дивизии. От белорусских ССО - более 400 человек и около 100 единиц боевой техники Витебского воздушно-десантного соединения, сказано в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что 5 марта в Москве прошли переговоры министров обороны России и Белоруссии Сергея Шойгу и Виктора Хренина, в ходе которых был обсуждён план коалиционных мероприятий военного сотрудничества на 2021 год.

Крупнейшими совместными учениями Шойгу назвал "Запад-2021". Также запланированы мероприятия по двустороннему взаимодействию и в рамках ШОС, СНГ и ОДКБ. Главным из обсуждаемых вопросов министр обороны РФ назвал деятельность по совместной системе противовоздушной обороны России и Белоруссии.

По итогам переговоров военное ведомство России сообщило, что министры обороны двух стран договорились о создании трех учебных центров для совместной подготовки военнослужащих. Два из них будут дислоцированы в РФ (Нижегородская и Калининградская области), один - в Белоруссии (Гродненская область).

Речь идёт о создании трёх учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих армий России и Белоруссии, говорилось в сообщении министерства обороны РФ.