В МИД РФ призвали израильтян и палестинцев остановить кровопролитие

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Деградация обстановки в зоне палестино-израильского конфликта, вылившаяся в вооруженную конфронтацию и многочисленные человеческие жертвы, вызывает в Москве глубокую обеспокоенность, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Решительно осуждаем использование силы, проявление насилия в отношении мирных жителей в Израиле и в Палестине", - подчеркнул Вершинин, слова которого приводятся в твиттере представительства РФ в ООН.

Он назвал приоритетной задачей в данный момент "прекратить огонь огня и остановить кровопролитие". "Призываем стороны соблюдать нормы международного гумправа, не допускать ущерба гражданскому населению, инфраструктуре, которая используется журналистами и СМИ", - заявил замглавы МИД РФ.

По его словам, очередное обострение обстановки стало совокупностью факторов, "главный из которых - отсутствие прямого переговорного процесса". Новый виток кризиса доказывает, считает он, "что нормализация связей Израиля c арабскими государствами, при благотворности этого явления, не способна привести к комплексной стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, если палестино-израильское досье будет игнорироваться".

"Подчеркиваем безальтернативность политического урегулирования имеющихся разногласий. Сторонам надлежит осознать свою ответственность за судьбы миллионов израильтян и палестинцев, за сохранение внутреннего гражданского согласия. Требуется отказ от любых односторонних шагов, включая поселенческую активность, разрушения палестинских жилых объектов, выселения арабского населения из мест исконного проживания, провокаций и подстрекательства к насилию", - заявил Вершинин.

Он отметил, что в интересах деэскалации обстановки и создания атмосферы доверия в Москве полагают важным "в срочном порядке провести заседание ближневосточного "квартета" международных посредников на уровне министров".

Израиль уже почти неделю наносит удары по сектору Газа в ответ на проводимые оттуда ракетные пуски.