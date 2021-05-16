Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:40Заразились
на 16.05В России 4 940 245+8 554В мире 162 521 726+627 518

В МИД РФ призвали израильтян и палестинцев остановить кровопролитие

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Деградация обстановки в зоне палестино-израильского конфликта, вылившаяся в вооруженную конфронтацию и многочисленные человеческие жертвы, вызывает в Москве глубокую обеспокоенность, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Решительно осуждаем использование силы, проявление насилия в отношении мирных жителей в Израиле и в Палестине", - подчеркнул Вершинин, слова которого приводятся в твиттере представительства РФ в ООН.

Он назвал приоритетной задачей в данный момент "прекратить огонь огня и остановить кровопролитие". "Призываем стороны соблюдать нормы международного гумправа, не допускать ущерба гражданскому населению, инфраструктуре, которая используется журналистами и СМИ", - заявил замглавы МИД РФ.

По его словам, очередное обострение обстановки стало совокупностью факторов, "главный из которых - отсутствие прямого переговорного процесса". Новый виток кризиса доказывает, считает он, "что нормализация связей Израиля c арабскими государствами, при благотворности этого явления, не способна привести к комплексной стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, если палестино-израильское досье будет игнорироваться".

"Подчеркиваем безальтернативность политического урегулирования имеющихся разногласий. Сторонам надлежит осознать свою ответственность за судьбы миллионов израильтян и палестинцев, за сохранение внутреннего гражданского согласия. Требуется отказ от любых односторонних шагов, включая поселенческую активность, разрушения палестинских жилых объектов, выселения арабского населения из мест исконного проживания, провокаций и подстрекательства к насилию", - заявил Вершинин.

Он отметил, что в интересах деэскалации обстановки и создания атмосферы доверия в Москве полагают важным "в срочном порядке провести заседание ближневосточного "квартета" международных посредников на уровне министров".

Израиль уже почти неделю наносит удары по сектору Газа в ответ на проводимые оттуда ракетные пуски.

Обострение конфликта между Израилем и Палестиной

10
В последние несколько дней не прекращаются волнения палестинцев на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из квартала Шейх Джаррах. На фото: ракеты, выпущенные из Газы, летят в сторону Израиля.По меньшей мере 215 палестинцев получили в понедельник ранения в результате столкновений в районе мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Ранее власти решили ограничить доступ к Храмовой горе из-за того, что в этом году День Иерусалима совпадает со священным для мусульман месяцем Рамадан.Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В соцсетях также появились видеозаписи, на которых светошумовые гранаты попадают внутрь мечети Аль-Акса.Всплеск насилия отмечался в этом районе и ранее - в Рамадан, когда полиция блокировала доступ к популярному месту, где мусульмане традиционно собирались после дневного постаВпоследствии израильская полиция отменила ограничения, однако затем волнения палестинцев начались вновь на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе.Израильские военные в ночь на вторник нанесли удары по 130 целям в секторе Газа, в ответ на ракетные обстрелы из Газы, не прекращающиеся с вечера понедельника. На фото: Израильский воздушный удар по городу Газа.Ракеты были выпущены по квартире командующего батальоном ХАМАС в многоэтажном доме, по штаб-квартире военной разведки и военным комплексам ХАМАС, местам производства боеприпасов, а также по двум тоннелям, которые использовали боевикиВечером в понедельник истек срок ультиматума ХАМАС, потребовавшего от властей Израиля очистить от сил безопасности Храмовую гору и квартал Шейх Джаррах в Иерусалиме, а также освободить всех палестинцев, задержанных в ходе беспорядков в городеЖертвами израильских ракетных ударов стали 24 человека, 103 человека получили ранения. Таковы данные палестинского агентства WAFA.Израильские военные допустили сухопутную операцию против ХАМАС. Министр обороны Бенни Ганц уже одобрил призыв 5 тысяч резервистов в случае обострения ситуации вокруг сектора Газа.
В последние несколько дней не прекращаются волнения палестинцев на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из квартала Шейх Джаррах. На фото: ракеты, выпущенные из Газы, летят в сторону Израиля.
МИД РФ Сергей Вершинин

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 16 мая

Суд арестовал очередного участника банды Басаева

Российские военные сообщили о корабле ВМС Великобритании в Черном море

Пандемия коронавируса

Более 40% россиян не хотят делать прививку от COVID-19 в любом случае

Более 40% россиян не хотят делать прививку от COVID-19 в любом случае
Пандемия коронавируса

В России выявили более 8,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

В России выявили более 8,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

В РФ до конца года заработает общая система с данными из разных реестров и баз

Что случилось этой ночью: воскресенье, 16 мая

Что произошло за день: суббота, 15 мая

Глава РАН призвал привлечь ученых к обсуждению закона о просветительстве

Глава РАН призвал привлечь ученых к обсуждению закона о просветительстве

В Казани эвакуировали 15 школ из-за сообщений о минировании

В Казани эвакуировали 15 школ из-за сообщений о минировании
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');