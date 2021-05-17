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Генконсул США в Екатеринбурге покидает Урал

Генконсул США в Екатеринбурге покидает Урал
Приезд Эми Сторроу в Екатеринбург в сентябре 2019 года
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Генконсульство США в Екатеринбурге опубликовало прощальное обращение своего главы Эми Сторроу.

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"Когда я вернусь домой, я расскажу американцам о духе этого региона, полном творчества и энергии, и о том, как много общего у американцев и россиян. (...) Надеюсь, что в скором времени мы возобновим работу в Екатеринбурге в полном объеме и вновь будем трудиться над укреплением связей между нашими великими странами", - цитирует Сторроу диппредставительство в фейсбуке.

1 апреля генконсульство США в Екатеринбурге сообщило, что для возобновления работы в полном объеме ждет от российского правительства достаточного количества дипломатических виз.

Также в начале апреля генконсульство США во Владивостоке не стало возобновлять работу, прерванную из-за пандемии, из-за нехватки персонала для работы. Генконсул Луис Кришок, как и Сторроу, покидает Россию. Он отмечал, что генконсульство возобновит работу, когда это позволит "укомплектованность дипмиссии".

В середине апреля Россия запретила нанимать на работу в дипломатическую миссию США граждан РФ и третьих стран. В мае российские власти проинформировали посольство США в Москве о планах отложить запрет на наем иностранцев. Требование должно быть выполнено до 1 августа.

США Россия Екатеринбург Эми Сторроу

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