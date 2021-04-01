Генконсульство США в Екатеринбурге ждет от РФ дипвиз для работы в прежнем режиме

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Генеральное консульство США в Екатеринбурге ожидает получения от российского правительства достаточного количества дипломатических виз для возобновления работы в полном объеме, говорится в сообщении дипмиссии.

В дипмиссии отмечают, что Генконсульство США в Екатеринбурге останется открытым, однако "приостановит предоставление визовых услуг и услуг для американских граждан по причине значительных ограничений в количестве российских виз для американских дипломатических работников".

"Это решение было принято в результате длительного анализа условий работы и безопасности дипломатической миссии США и нашего персонала в РФ", - уточняется в пресс-релизе.

Ранее посол США в РФ Джон Салливан заявил, что Генконсульство США в Екатеринбурге приостановит выдачу виз с 1 апреля 2021 года. "Важную работу по представлению США в России в рамках реализации внешнеполитической повестки президента Байдена" продолжит посольство США в Москве.

"С 1 апреля консульский округ посольства США в Москве будет расширен и охватит всю Россию", - отметил Салливан.