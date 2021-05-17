Генконсульство США в Екатеринбурге сократит штат

Димписсия прекратит обновлять свои страницы в соцсетях

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Генконсульство США в Екатеринбурге сообщило, что сократит штат по требованию российского правительства, и поэтому миссия прекратит вести свои страницы в соцсетях.

Дипломаты предложили продолжить общение на страницах посольства США в фейсбуке, твиттере, инстаграме и "ВКонтакте".

"Кроме того, необходимую информацию вы можете узнать на официальном сайте посольства США в России", - говорится в сообщении.

Генконсул Эми Сторроу утром 17 мая сообщила, что покидает Екатеринбург.

"Надеюсь, что в скором времени мы возобновим работу в Екатеринбурге в полном объеме и вновь будем трудиться над укреплением связей между нашими великими странами", - заявила она.

Информированный источник затем сообщил "Интерфаксу", что генконсульство прекратило работу на неопределенный срок, его сотрудники уедут из России к 19 мая. Находящиеся в здании генконсульства сотрудники полиции сообщили "Интерфаксу", что диппредставительство закрылось.

1 апреля генконсульство сообщило, что сможет возобновить работу в полном объеме только после того, как российское правительство предоставит США достаточное количество дипломатических виз.

С марта 2020 года из-за пандемии генконсульство в Екатеринбурге оказывало только услуги, связанные с экстренными ситуациями, а генконсульство во Владивостоке полностью прекратило работу, писал 14 декабря "Коммерсантъ". По сведениям издания, тогда администрация Дональда Трампа рассматривала возможность полностью закрыть эти дипмиссии. Примерно в те же дни Госдепартамент заявил конгрессменам, что навсегда закроет генконсульство во Владивостоке и временно приостановит работу дипведомства в Екатеринбурге.

Также в декабре Администрация президента США уведомила Конгресс, что намерена закрыть эти две дипмиссии.

17 января генконсул Сторроу заявила, что она и "вся команда" остаются в Екатеринбурге, никто не уезжает, а работа дипмиссии ограничена из-за пандемии.

Однако 10 февраля глава постпредства МИД во Владивостоке Андрей Броварец сказал, что генконсульство США в Екатеринбурге может закрыться к середине весны.

В середине апреля Россия запретила нанимать на работу в дипломатическую миссию США граждан России и третьих стран.