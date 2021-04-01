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Генконсульству США во Владивостоке не хватает персонала для работы

Генконсул Луис Кришок покидает Россию

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Генконсульство США во Владивостоке не сможет возобновить работу, прерванную из-за пандемии в марте 2020 года, сообщил 1 апреля глава дипмиссии Луис Кришок через пресс-службу посольства США. Причиной этого он назвал крайне низкую укомплектованность генконсульства кадрами.

"Мы ценим наши отношения с людьми и регионами Дальнего Востока, нашими соседями по ледяным водам Берингова пролива. Когда укомплектованность дипмиссии это позволит, она возобновит работу во Владивостоке", - заявил дипломат.

С 1 апреля граждане США, проживающие на Дальнем Востоке России, могут пользоваться услугами в консульском агентстве США в Южно-Сахалинске, а также в консульском отделе посольства США в Москве, говорится в сообщении. Визовые услуги будет оказывать только посольство, но будет делать это в ограниченном режиме из-за недостатка персонал.

Генконсул призвал заинтересованных американцев и россиян следить за объявлениями на сайте посольства обо всех изменениях в схеме оказания услуг.

"Флаг США трижды поднимался и трижды опускался над американскими миссиями во Владивостоке, - напомнил Кришок. - Надеюсь, что однажды мы увидим, как его поднимают в четвертый раз".

"Покидая Россию, я хотел бы воспользоваться этой возможностью поблагодарить всех, кто оказал мне столь теплый прием, и кто работал вместе со мной и моей командой над укреплением американо-российских отношений на Дальнем Востоке России", - добавил он.

США проинформировали российское правительство, что работа генконсульства во Владивостоке не будет возобновлена в ближайшее время, сообщил 1 апреля посол Джон Салливан. Он добавил, что генконсульство в Екатеринбурге продолжит работать, но с 1 апреля приостановит оказание визовых услуг и предоставление консульских услуг гражданам США.

"Это решение было принято после тщательных консультаций с госсекретарем США по результатам продолжительной проверки безопасности дипломатического представительства США и условий работы нашего персонала в Российской Федерации, - заявил Салливан. - США высоко ценят связь с российским народом. Сегодня контакты между гражданами США и России служат фундаментом наших двусторонних отношений".

Он заверил, что дипломаты продолжат работу "над укреплением этих контактов во имя поддержания отношений, основанных на тесном сотрудничестве, общих интересах и точках соприкосновения".

Ранее в этот же день генконсульство США в Екатеринбурге сообщило, что для возобновления работы в полном объеме ждет от российского правительства достаточного количества дипломатических виз.

В конце декабря американские СМИ сообщали, что администрация президента Дональда Трампа уведомила Конгресс, что намерена закрыть два оставшихся генеральных консульства США в России - генконсульство во Владивостоке собирались закрыть навсегда, а миссию в Екатеринбурге - временно.

В феврале руководитель представительства МИД во Владивостоке Андрей Броварец сообщал, что Генконсульство США во Владивостоке может окончательно прекратить работу к середине весны.

Россия закрыла генконсульство США в Санкт-Петербурге в 2018 году после того, как США распорядились закрыть российское консульство в Сиэтле в ответ на "дело Скрипалей". Вашингтон и другие страны Запада считают, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим агентом "Новичок" российскими спецслужбами в Англии. Москва обвинения отвергает.

США Владивосток Москва МИД Екатеринбург Джон Салливан Луис Кришок

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