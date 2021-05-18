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В Германии заявили, что вопрос о судьбе стройки "Северного потока 2" решится в течение года

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Вопрос о том, будет или не будет завершено строительство "Северного потока 2", скорее всего, решится в течение года, заявил глава Минэкономики Германии Петер Альтмайер.

"Вопрос завершения или незавершения строительства "Северного потока 2", очевидно, решится в течение ближайших 12 месяцев", - сказал министр во вторник, выступая на "Потсдамских встречах", организованных обществом "Германо-российский форум".

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"Проблемы, которые есть в настоящий момент, - это не отсутствующие разрешения... Получено много разрешений не только в Германии, но и в скандинавских странах, где прокладывается труба. Не хватает небольшой части, это зависит от того, как быстро будут работать прокладчики, и я не могу этого оценить", - сказал он.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода.

Власти Германии ранее неоднократно говорили, что считают нужным достроить "Северный поток 2". Этот проект в Берлине считают экономическим. При этом в кабмине выделяют один политический аспект - здесь настаивают на том, чтобы после запуска трубопровода Украина сохранила роль транзитера.

Германия сейчас отказывается от угольной и атомной энергетики. Для того, чтобы безболезненно для промышленности осуществить переход на возобновляемые источники энергии, стране нужно больше газа.

По состоянию на 31 марта готовность "Северного потока 2" составила 95%, оставалось уложить около 121 км. Россия надеется, что работы по строительству и наладке "Северного потока 2" будут закончены до конца лета, отмечал ранее глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

Германия Северный поток 2

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