Глава МИД Израиля поблагодарил США за поддержку в конфликте с ХАМАС

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД Израиля Габи Ашкенази в беседе с госсекретарем США Энтони Блинкеном поблагодарил за поддержку Вашингтона в связи с эскалацией ситуации в регионе. Об этом сообщает The times of Israel.

Он также упомянул блокирование США проекта резолюции СБ ООН по палестинско-израильскому конфликту, назвав США "хорошим другом".

При этом министр пообещал продолжение борьбы с движением ХАМАС до тех пор, пока ситуация на юге Израиля и в центральных его районах не стабилизируется.

Также Ашкенази заявил о необходимости для международного сообщества осудить ХАМАС, "которое использует гражданских лиц в качестве живых щитов".

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что США вновь заблокировали проект резолюции СБ ООН по палестинско-израильскому конфликту

В проекте резолюции, с которым ознакомилась редакция телеканала, говорится о необходимости незамедлительного прекращения насилия, поддержания норм международного гуманитарного права, в том числе защиты мирных жителей и особенно детей. В то же время, телеканал отмечал, что в проекте резолюции не упоминается что-либо о ХАМАС, а также не содержится слов осуждения в связи с предпринимаемыми из сектора Газа ракетными обстрелами израильских территорий.

Однако СБ ООН осудил попытки израильтян выселить из домов палестинские семьи, которые проживают в районах Шейх Джаррах и Сильван в Восточном Иерусалиме.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа остается напряженной уже на протяжении недели. Изначально боевики в секторе Газа начали ракетные обстрелы, чтобы поддержать палестинских демонстрантов в Иерусалиме. Ситуация в регионе осложнилась на фоне решения израильского суда о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе.

Ракетные обстрелы территории Израиля со стороны Газы практически не прекращаются. Армия обороны Израиля предпринимает ответные действия. С обеих сторон есть жертвы и пострадавшие.