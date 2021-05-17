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США снова заблокировали проект резолюции СБ ООН по Ближнему Востоку

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - США вновь заблокировали проект резолюции СБ ООН по палестинско-израильскому конфликту, сообщает в понедельник межарабский телеканал Al Arabiya.

Ранее сообщалось, что на протяжении минувшей недели Вашингтон трижды вводил вето в отношении обсуждения такой резолюции.

Между тем в проекте резолюции, с которым ознакомилась редакция Al Arabiya, говорится о необходимости незамедлительного прекращения насилия, поддержания норм международного гуманитарного права, в том числе защиты мирных жителей и особенно детей.

"Члены СБ ООН подчеркивают, что гражданские объекты и представительства гуманитарных организаций, в том числе и относящихся к ООН должны находиться под защитой. Они призывают все стороны действовать в соответствии с этим принципом и указывают на необходимость незамедлительного оказания гуманитарной помощи гражданскому населению Газы", - приводит Al Arabiya выдержки из проекта резолюции.

В то же время, телеканал отмечает, что в проекте резолюции не упоминается о группировке ХАМАС, а также не содержится слов осуждения в связи с предпринимаемыми из сектора Газа ракетными обстрелами израильских территорий. Однако СБ ООН осудил попытки израильтян выселить из домов палестинские семьи, которые проживают в районах Шейх Джаррах и Сильван в Восточном Иерусалиме.

СБ ООН остается приверженным принципу "два государства для двух народов", при котором израильтяне и палестинцы жили бы рядом в мире, безопасности и в рамках признанных границ, и призывает к расширению дипломатических усилий и поддержки этих усилий, отмечает Al Arabiya

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа остается напряженной уже на протяжении недели. Изначально боевики в секторе Газа начали ракетные обстрелы, чтобы поддержать палестинских демонстрантов в Иерусалиме. Ситуация в регионе осложнилась на фоне решения израильского суда о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе.

Ракетные обстрелы территории Израиля со стороны сектора Газа практически не прекращаются. Армия обороны Израиля предпринимает ответные действия. С обеих сторон есть жертвы и пострадавшие.

США ООН Израиль

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