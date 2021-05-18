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GSK и Medicago объявили об эффективности своей COVID-вакцины

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Британская компания GlaxoSmithKline (GSK) и канадская Medicago во вторник заявили, что промежуточные результаты клинических исследований показали эффективность вакцины от коронавируса.

"Medicago и GlaxoSmithKline рады сообщить о позитивных промежуточных результатах второй фазы клинических испытаний в том, что касается безопасности и выработки иммунной реакции", - говорится в сообщении компаний.

Согласно данным GSK и Medicago, после двух доз вакцины выработалось одинаковое количество антител как у пожилых участников исследований, так и у участников других возрастных категорий. При этом нейтрализующие антитела к коронавирусу у привившихся данной вакциной были в 10 раз выше, чем у лиц, переболевших коронавирусом COVID-19.

"Эти результаты вселяют в нас уверенность", - сказала исполнительный вице-президент по научным и медицинским вопросам Medicago Натали Ландри.

Британская GSK также ведет разработку потенциальной вакцины совместно с французской Sanofi. Накануне компании сообщили о том, что первоначальные испытания препарата от коронавируса прошли успешно.

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GlaxoSmithKline Medicago Великобритания Канада Коронавирус

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