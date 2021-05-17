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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:56Заразились
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Sanofi и GSK объявили об успешных испытаниях своей вакцины от COVID-19

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Французская компания Sanofi и британская компания GlaxoSmithKline (GSK) в понедельник объявили, что первоначальные клинические испытания вакцины от коронавируса прошли успешно.

"Потенциальная вакцина показывает сильную иммунную реакцию во всех возрастных группах на втором этапе клинических испытаний", - говорится в пресс-релизе компаний.

"Данные нашего второго этапа подтверждают то, что вакцина может сыграть важную роль в борьбу с нынешним глобальным кризисом в области здравоохранения... Благодаря этим положительным результатам, мы готовимся к третьему этапу", - сказал исполнительный вице-президент Sanofi Томас Триумф.

Во втором этапе исследований приняли участие 722 человека в возрасте от 18 до 95 лет. Третий этап, как ожидается, начнется в ближайшие недели.

Ранее в этом году Sanofi согласовала производство 125 млн доз вакцины ее прямых конкурентов - американской и немецкой компаний Pfizer и BioNTech.

Между тем, контракт на поставку вакцины Sanofi, в частности, подписан с Евросоюзом.

В настоящее время Sanofi разрабатывает две вакцины от коронавируса (вторую - в сотрудничестве с американской компаний Translate Bio).

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Sanofi GlaxoSmithKline Франция Великобритания Коронавирус

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