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Sanofi и GlaxoSmithKline начали третью фазу испытаний вакцины от COVID-19

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Французская фармацевтическая компания Sanofi и ее британский партнер GlaxoSmithKline приступили к третьей фазе клинических испытаний вакцины против COVID-19, сообщает RTBF.

Исследование проведут на 35 тысячах испытуемых из нескольких стран, в том числе США. Если оно будет успешным, массовое производство препарата может быть запущено до конц 2021 года.

Ранее компании сообщали об успехе предыдущей стадии испытаний этой вакцины.

Контракт на поставку вакцины Sanofi уже подписан с Евросоюзом.

Sanofi разрабатывает две вакцины от коронавируса, вторую - в сотрудничестве с американской компанией Translate Bio, а также производит на своих мощностях вакцину разработки Pfizer и BioNTech.

Хроника коронавируса. Май.

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Хроника 09 января 2020 года – 27 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Sanofi GlaxoSmithKline коронавирус Евросоюз США

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