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В США создали прибор, определяющий SARS-CoV-2 по слюне за полчаса

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Ученые Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне разработали устройство на батарейках для тестирования на коронавирус, которое можно использовать где угодно и когда угодно, сообщает портал Medical Xpress.

"Новый тест на коронавирус может получить точные результаты из образца слюны менее чем за 30 минут, многие из компонентов портативного устройства, используемого в этой технологии, можно напечатать на 3D-принтере, и тест может обнаружить всего одну вирусную частицу на 1-микролитровую каплю жидкости", - говорится в сообщении.

По оценкам исследователей, стоимость устройства составляет менее $78, а стоимость реагентов и других материалов, необходимых для тестирования – $6-7 за тест.

В основе разработки – созданная в Иллинойсе система получения искусственных рестрикционных ферментов, которые можно запрограммировать на распознавание и расщепление определенных генов в геноме организма.

В новом устройстве эти ферменты несут в себе ДНК-направляющие, которые маркируют интересующие вирусные гены. Фермент расщепляет гены, помеченные красителем, который флуоресцирует только после того, как гены вырезаны.

Результирующая флуоресценция сигнализирует о наличии этих генов – это положительный результат теста.

Новая технология, называемая масштабируемым и портативным тестированием, устраняет сложный процесс нагрева и охлаждения каждого образца для получения результатов, как того требуют многие существующие протоколы тестирования. Прибор также может обнаруживать несколько генов в образце, что делает его более точным, чем тесты на один ген, которые могут давать неверные или неубедительные результаты.

Исследовательская группа проверила устройство на 104 клинических образцах слюны. Они обнаружили, что он точно идентифицировал 28 из 30 образцов с положительным результатом на SARS-CoV-2 и 73 из 74 образцов с отрицательным результатом на SARS-CoV-2.

Исследователи также протестировали прибор на образцах с вирусом гриппа и тремя другими человеческими коронавирусами.

"Он точно идентифицировал образцы, содержащие новый коронавирус, независимо от того, присутствовали ли в образце другие вирусы", - говорится в сообщении.

США коронавирус

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