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Саммит помощи Африке призвал отменить патенты на вакцины против COVID-19

Эммануэль Макрон заявил, что участники саммита по финансированию экономики стран Африки призвали страны Запада отменить патенты на вакцины против COVID-19

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Африканские страны, государства Европы и других континентов, а также международные организации, участвовавшие во вторник в Париже в саммите по финансированию экономики Африки, призвали отменить патенты на вакцины против COVID-19, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Мы поддерживаем передачу технологии и работу, запрошенную у ВОЗ, ВТО и Медицинского патентного пула, чтобы снять все ограничения, с точки зрения интеллектуальной собственности, которые блокируют производство любого типа вакцины", - приводит газета "Фигаро" слова французского президента, сказанные им СМИ после завершения Международной конференции по финансированию экономики стран Африки.

Ранее представители Красного Креста призвали государства устранить "вопиющее неравенство" в доступе к вакцинам. По состоянию на май на жителей 50 беднейших стран приходится лишь 2% прививок, произведенных во всем мире, говорится в заявлении президента Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Рокки и президента Международного Комитета Красного Креста Петера Маурера. При этом текущие темпы вакцинации в 50 самых зажиточных странах мира в 27 раз превышают таковые в 50 беднейших. В документе указывается, что на Африку приходится 14% всего мирового населения, но лишь 1% из тех, кто уже получил дозу вакцины.

Хроника 09 января 2020 года – 18 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Африка COVID-19 коронавирус

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