После приведшего к дефициту топлива ЧП у Colonial Pipeline возникли новые проблемы
Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - На крупнейшем топливопроводе США Colonial Pipeline, вернувшемся к работе 12 мая после хакерской атаки, снова зафиксированы проблемы с компьютерными сетями, передает агентство Bloomberg.
По данным источников агентства, во вторник, 18 мая, клиентам компании-оператора топливопровода Colonial Pipeline стала недоступна система, которая позволяет им делать заказы на поставки топлива через трубопровод, вносить в заявки изменения и отслеживать статус заказа в реальном времени.
Однако заказчики услуг по транспортировке при этом отметили, что топливопровод, по-видимому, функционирует. Клиентам также приходится использовать дополнительную коммуникационную систему для доступа к сетям Colonial Pipeline и получать информацию о состоянии транспортируемого топлива.
⚠️🇺🇸#URGENT: Colonial Pipeline communications system has gone offline#UnitedStates— Intel Point ALERTS (@IntelPointAlert) May 18, 2021
Pipeline personnel are working to quickly figure out what exactly has caused the entire communications system to go offline.
Movement of oil within the lines has stopped momentarily. pic.twitter.com/6QEPwp8rLI
Хакерская атака 7 мая парализовала Colonial Pipeline - крупный топливопровод, по которому доставляется горючее из штата Техас на восточное побережье США. В день по нему транспортировалось до 2,5 млн баррелей различных продуктов нефтепереработки, включая бензин и дизель.
В результате автозаправочные станции от Вашингтона до штата Алабамы испытали такой наплыв покупателей, что запасы горючего истощились. Bloomberg отмечает, что ситуация до сих пор до конца не нормализовалась, и транспортные компании работают сверхурочно для восстановления снабжения.
Ранее власти США сообщили, что работу трубопровода Colonial Pipeline парализовала хакерская группировка DarkSide. В Вашингтоне считают, что сами хакеры находились в России, однако не имеют никакого отношения к властям РФ.
При этом Bloomberg сообщало со ссылкой на источники, что компания-оператор Colonial Pipeline заплатила около $5 млн хакерам за восстановление своей компьютерной сети.