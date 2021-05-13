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Colonial Pipeline заплатила атаковавшим ее хакерам $5 млн в криптовалюте

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Компания-оператор американского трубопровода Colonial Pipeline заплатила около $5 млн хакерам за восстановление своей компьютерной сети, которую те парализовали 7 мая. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Компания заплатила солидный выкуп неотслеживаемой криптовалютой в течение нескольких часов после атаки", - говорится в сообщении агентства.

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Когда хакеры получили деньги, они предоставили компании инструмент, позволяющий восстановить компьютерную сеть. Но он работал так медленно, что Colonial Pipeline использовала и другие методы, чтобы система снова заработала.

Хакерская атака 7 мая парализовала Colonial Pipeline – крупный топливопровод, по которому доставляют горючее из Техаса на восточное побережье США. Во вторник компания-оператор пострадавшего от кибератаки американского топливопровода Colonial Pipeline объявила о начале постепенного возобновления работы. Она планирует начать работать на полной мощности к концу недели.

В Белом доме заявляли, что хакеры, совершившие кибератаку, вероятно, находятся в России, однако не связаны с властями РФ. В ФБР считают, что за атакой стоит группировка DarkSide. Телеканал CNN, ссылаясь на бывшего высокопоставленного чиновника, передал ранее, что эта группировка связана с Россией.

По данным Associated Press, DarkSide действует с августа 2020 года. Эти хакеры заявляют, что никогда не нападают на больницы, учебные заведения, структуры госуправления и на другие объекты, не занимающиеся бизнесом, а часть доходов передают на благотворительность. Группировка также не проводит кибератак на постсоветском пространстве.

США Техас Colonial Pipeline DarkSide

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