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Красный Крест призвал устранить "вопиющее неравенство" в доступе к вакцинам

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - крупнейшее в мире гуманитарное объединение - призвало государства и фармацевтические компании резко ускорить принятие мер, направленных на устранение "вопиющего неравенства" в доступе к вакцинам от COVID-19.

"Нам необходимо договориться о том, как нарастить объемы производства вакцин и активнее их распределять. Чрезвычайные обстоятельства всемирной пандемии требуют от международного сообщества чрезвычайных мер", - говорится в распространенном во вторник совместном заявлении президента Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Рокки и президента Международного Комитета Красного Креста Петера Маурера.

Руководители гуманитарных организаций призвали государства "рассмотреть все возможные способы расширить производство и распределение вакцин и сделать их доступнее и для собственных граждан, и для жителей других стран, чтобы никто не был брошен на произвол судьбы".

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В заявлении указывается на необходимость "ускорить проводимые под эгидой Всемирной торговой организации переговоры о правах на интеллектуальную собственность и других препятствиях для скорейшего наращивания объемов производства вакцин по всему миру". "Кроме того, фармацевтическим компаниям следует активнее обмениваться соответствующими технологиями и знаниями, и мы призываем государства обеспечить им необходимые стимулы и поддержку", - отметили авторы обращения.

По состоянию на этот месяц на жителей 50 беднейших стран приходится лишь 2% прививок, сделанных во всем мире, говорится в документе. При этом текущие темпы вакцинации в 50 самых зажиточных странах мира в 27 раз превышают таковые в 50 беднейших.

"На Африку приходится 14% всего мирового населения, но лишь 1% из тех, кто уже получил дозу вакцины. Это не только аморально, но и повышает риск возникновения и повсеместного распространения более заразных и смертоносных штаммов вируса, а также обременяет мировую экономику", - подчеркивается в заявлении.

"Следует изучить все возможные меры для преодоления препятствий, мешающих равноправному доступу к вакцинам. Это включает в себя более справедливое распределение по всему миру уже имеющихся запасов вакцин, обмен технологиями и наращивание объемов производства", - заявил Маурер.

"В разгар тяжелейшей за последние 100 лет пандемии необходимо принять политическое решение об отмене прав интеллектуальной собственности на вакцины от COVID-19, чтобы устранить неравенство в доступе к ним - так быстро и в таких объемах, в каких это необходимо", - подчеркнул Рокка.

Ранее Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца объявило о запуске нового плана, направленного на устранение "глубокого и повсеместного" неравенства в ответных мерах на пандемию COVID-19. На осуществление плана потребуется 2,729 млрд швейцарских франков (около $3 млрд)

Международное движение объединяет Международный Комитет Красного Крест, Международную федерацию обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, национальные общества Красного Креста и Красного Полумесяца.

Хроника 09 января 2020 года – 18 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Красный Крест Коронавирус

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