Не менее трех палестинцев погибли в столкновениях с израильскими военными

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - По меньшей мере три палестинца погибли на Западном берегу реки Иордан в результате столкновений с военными Израиля, произошедших в ходе протестов палестинцев против израильских действий в секторе Газа и Иерусалиме, сообщает издание "Таймс оф Израэл".

По информации издания, речь идет о разных инцидентах. Причиной гибели палестинцев стало применение израильскими военными в ходе столкновений боевых патронов. Также палестинские медики сообщили о десятках пострадавших. В свою очередь в армии обороны Израиля указывали, что протестующие открывали огонь по военнослужащим Израиля, в результате чего ранения получили двое военных.

Ранее стало известно, что во вторник арабские граждане Израиля проводят забастовку в знак протеста против израильских ударов по сектору Газа, а также против ситуации в Иерусалиме. Организаторы акции намерены привлечь внимание, в частности, к выселению палестинцев из домов в Иерусалиме и к недавним столкновениям с израильскими силами правопорядка близ мечети Аль-Акса. Параллельно с этим на палестинских территориях на Западном берегу реки Иордан проходит "день гнева". По данным "Таймс оф Израэл", в окрестностях Рамаллы собрались сотни протестующих, которые закидывали израильских военных камнями и горящими покрышками. Военные в свою очередь применяли слезоточивый газ.

Израиль уже больше недели проводит операцию по нанесению ударов по сектору Газа в ответ на проводимые оттуда пуски ракет и намерен продолжать обстрел до четверга.