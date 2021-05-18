Минобороны Израиля заявило о тысячах потенциальных целей для ударов в Газе

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - У израильских военных еще остались тысячи потенциальных целей для ударов в секторе Газа, предупредил во вторник министр обороны Израиля Бени Ганц.

"У нас есть тысячи потенциальных целей для атак, причем их число – все увеличивается. У ЦАХАЛа есть планы по продолжению нанесения ударов по ХАМАС. Мы не остановимся, пока не добьемся полного и долгосрочного спокойствия", - приводят его слова израильские СМИ.

Министр пояснил, что в секторе Газа сейчас нет районов, которые гарантированно не будут целями для израильских ударов.

"Мировому сообществу нужно понять, что террористы из ХАМАС первыми начали обстрелы. Они продолжают обстреливать мирных граждан. Они несут за это ответственность и заплатят за свои действия", - добавил Ганц.

Израиль уже более недели наносит удары по сектору Газа в ответ на проводимые оттуда ракетные пуски.

Бойцы палестинских группировок из сектора Газа во вторник после продлившегося более пяти часов перерыва возобновили пуск ракет в сторону Израиля, сообщали израильские СМИ.

Сирены, предупреждающие о приближении ракет, сработали сразу в нескольких населенных пунктах юга Израиля.

Во вторник рано утром ракетные пуски из Газы на время прекратились. Израильские журналисты обратили внимание на этот перерыв, отмечая, что он произошел на фоне попыток мирового сообщества добиться прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками.

Изначально боевики в секторе Газа начали ракетные обстрелы, чтобы поддержать палестинских демонстрантов в Иерусалиме. Ситуация в регионе осложнилась на фоне решения израильского суда о выселении нескольких палестинских семей из их домов в квартале Шейх-Джаррах, районе Восточного Иерусалима.