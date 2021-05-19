Что случилось этой ночью: среда, 19 мая

Участие России в полуфинале "Евровидения", анонс новой версии Android, вывоз граждан РФ из Катманду в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Непале

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Представляющая Россию певица Манижа вышла в финал "Евровидения". В первом полуфинале принимали участие представители 16 стран, из которых лишь 10 вышли в финал: Россия, Норвегия, Израиль, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия и Украина. Финал конкурса пройдет 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.

- Посольство РФ в Непале организовало вывоз граждан России из Катманду. Борт авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Катманду - Москва эвакуировал 253 пассажира, из которых 219 - граждане РФ. Ранее, 6 мая, Непал закрыл международное авиасообщение в связи с ростом в стране заболеваемости коронавирусом.

- ХАМАС опроверг сообщения о готовности к прекращению ударов по Израилю. Член политбюро ХАМАС Иззат ар-Решек опроверг сообщения израильских СМИ о том, что движение согласилось с предложением Египта о прекращении огня сторонами израильско-палестинского конфликта с утра четверга.

- Компания Google анонсировала 12 версию Android на ежегодной конференции. В новой версии операционной системы обновлены дизайн-код и быстрые настройки, появилась поддержка цифровых ключей для автомобиля. Разработчики также сообщили, что смартфон с Android 12 можно будет использовать вместо пульта управления к приставкам на Android.

- США запустили на орбиту спутник системы предупреждения о ракетном нападении SBIRS GEO 5. Это уже девятый спутник инфракрасной системы мониторинга космического базирования, который который предназначен для контроля за пусками баллистических ракет, определения траектории полёта и осуществления их перехвата.