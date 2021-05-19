Франция подготовила проект резолюции СБ ООН по ближневосточному конфликту

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Франция, Египет и Иордания подготовили проект резолюции СБ ООН, призывающую Израиль и Палестину к прекращению огня, сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на офис французского президента.

Президенты Франции Эммануэль Макрон и Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, король Иордании Абдалла II в формате видеоконференции согласовали текст документа, отмечает издание.

Как сообщалось, проблема израильско-палестинского конфликта уже четырежды обсуждалась в Совете безопасности Всемирной организации, все четыре раза США четырежды блокировали принятие подготовленного Норвегией, Тунисом и Китаем заявления генсека ООН по этому вопросу, мотивируя это тем, что им нужно больше времени для осуществления своих собственных дипломатических усилий.