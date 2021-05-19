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Франция подготовила проект резолюции СБ ООН по ближневосточному конфликту

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Франция, Египет и Иордания подготовили проект резолюции СБ ООН, призывающую Израиль и Палестину к прекращению огня, сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на офис французского президента.

Президенты Франции Эммануэль Макрон и Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, король Иордании Абдалла II в формате видеоконференции согласовали текст документа, отмечает издание.

Как сообщалось, проблема израильско-палестинского конфликта уже четырежды обсуждалась в Совете безопасности Всемирной организации, все четыре раза США четырежды блокировали принятие подготовленного Норвегией, Тунисом и Китаем заявления генсека ООН по этому вопросу, мотивируя это тем, что им нужно больше времени для осуществления своих собственных дипломатических усилий.

Франция Египет Иордания СБ ООН Израиль Палестина Абдель Фаттах ас-Сиси Эммануэль Макрон

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