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В Рейкьявике началась встреча Лаврова и Блинкена

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Энтони Блинкен начали встречу в Рейкьявике.

Это их первая встреча с момента назначения Блинкена госсекретарем США. Ранее главы МИД РФ и Госдепартамента провели два телефонных разговора.

Открывая встречу, Блинкен вновь заявил, что Соединенные Штаты рассчитывают на стабильные и предсказуемые отношения с Россией.

"Но также не секрет, что у нас есть разногласия", - подчеркнул Блинкен.

По его словам, Вашингтон готов ответить, "если Россия будет действовать агрессивно" США или их союзников. Блинкен отметил, что президент США Джо Байден обозначил эту позицию в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

Госсекретарь подчеркнул, что речь не идет о желании США эскалации конфликта, но "о защите наших интересов". По его мнению, во многих сферах интересы России и США пересекаются, "и мы верим в том, что сможем работать вместе".

Лавров в свою очередь поблагодарил Блинкена за предложение провести встречу в Рейкьявике и подчеркнул ее важность для двусторонних отношений и для того, "чтобы разобраться, чего хотят президенты (РФ и США), что с ними дальше делать".

"Наверное, наша задача заключается в том, чтобы в развитие телефонных разговоров наших президентов определиться, как мы будем дальше выстраивать наши отношения", - сказал Лавров в начале встречи.

Как и Блинкен, российский министр констатировал наличие разногласий в точках зрения Москвы и Вашингтона на международную повестку.

"Мы серьезно расходимся в оценке международной ситуации, мы серьезно расходимся в подходах к тем задачам, которые необходимо решать для ее нормализации", - продолжил российский министр.

В Рейкьявик Лавров прибыл в среду. В исландской столице пройдёт министерская встреча Арктического совета.

Россия США Энтони Блинкен Сергей Лавров

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