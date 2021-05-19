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Нетаньяху допустил вариант взятия Израилем под контроль сектора Газа

Нетаньяху допустил вариант взятия Израилем под контроль сектора Газа
Авиаудар Израиля по сектору Газа
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху не исключает разные варианты действий против сектора Газа, включая установления контроля над ним.

"Вы можете либо захватить их, это всегда допустимая возможность, или вы можете сдержать их", - приводит издание The Times of Israel слова премьера из выступления в Тель-Авиве перед иностранными дипломатами, в том числе из РФ и США.

"Сейчас мы занимаемся энергичным сдерживанием, но я должен сказать, что мы не исключаем чего-либо", - продолжил он.

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По словам Нетаньяху, Израиль добивается от руководства сектора Газа прекращения ракетных ударов, но нельзя исключать возможность дальнейшей эскалации ситуации.

В то же время премьер признал, что не может назвать сроки окончания операции Израиля против боевиков в секторе Газа. "Предыдущие операции длились долго, так что не представляется возможным установить тут график", - пояснил премьер.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа остается напряженной уже вторую неделю. Ракетные обстрелы территории Израиля со стороны Газы практически не прекращаются. Армия обороны Израиля в ответ наносит массированные удары по объектам ХАМАС в секторе. С обеих сторон есть жертвы и пострадавшие, в том числе из числа местного населения, включая детей и женщин.

В среду израильские СМИ сообщали со ссылкой на армейские источники, что власти Израиля проводят оценку того, настало ли время прекратить операцию по нанесению ударов по палестинским группировкам из сектора Газа.

Обострение конфликта между Израилем и Палестиной

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В последние несколько дней не прекращаются волнения палестинцев на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из квартала Шейх Джаррах. На фото: ракеты, выпущенные из Газы, летят в сторону Израиля.
Израиль Палестина сектор Газа

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