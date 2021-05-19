Москва готова предоставить переговорную площадку Израилю и Палестине

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Москва готова стать площадкой для прямых переговоров между Израилем и Палестиной, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью, опубликованном в среду в газете "Известия".

"В последние несколько лет мы последовательно выступали за проведение такого (палестино-израильского - ИФ) саммита, и наша позиция не изменилась. Мы будем очень рады видеть в Москве и палестинцев, и израильтян. У нас и с теми, и с другими достаточно хорошие отношения", - сообщил Полянский.

Он заверил, что Россия сделает "все возможное", чтобы "такие переговоры прошли удачно".

"Российская позиция взвешенная и сбалансированная: мы не выступаем однозначно с осуждением тех или других, потому что и к тем, и к другим есть вопросы. Урегулирование не будет эффективным, если однозначно встать на сторону того или иного игрока и не пытаться найти какой-то компромисс", - подчеркнул первый зампостпреда РФ при ООН в беседе с изданием.

Израиль уже более недели наносит удары по сектору Газа в ответ на проводимые оттуда пуски ракет.