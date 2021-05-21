В Сенате США захотели восстановить санкции против "Северного потока 2"

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Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Сенаторы-республиканцы внесли законопроект, который предлагает снова ввести санкции против организаций, участвующих в строительстве трубопровода "Северный поток 2". Об этом пишет The Hill.

Ранее администрация президента США Джо Байдена решила, что откажется от санкций против проекта.

По мнению авторов инициативы, газопровод даст президенту России Владимиру Путину контроль над союзниками США в Европе. Они отмечают, что это ослабит американское влияние, поэтому необходимо остановить строительство "Северного потока 2".

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее заявила, что остановить строительство газопровода, когда он уже завершен на 95%, представляется практически невозможным. При этом глава Госдепартамента Энтони Блинкен отметил, что администрация США будет продолжать препятствовать реализации проекта "Северный поток 2".

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода.