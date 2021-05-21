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В Кремле отреагировали на новые санкции США

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что хотели бы разобраться в действиях США, объявивших о новых санкциях в отношении "Северного потока-2" на фоне заявлений о намерении провести встречу президентов двух стран.

В миреМинфин США ввел новые санкции против "Северного потока 2"Минфин США ввел новые санкции против "Северного потока 2"Читать подробнее

"Надо разобраться. У коллег все как всегда. Говорят об одном, делают другое", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли этот шаг Вашингтона учтен Москвой при выработке решения о возможной встрече Владимира Путина с Джо Байденом.

"Посмотрим, как нам лучше будет", - добавил Песков.

Минфин США объявил ранее в пятницу о добавлении в санкционный список ряда компаний и судов, связанных с реализацией проекта "Северный поток 2". Так, в списке значатся федеральное государственное бюджетное учреждение "Морская спасательная служба", общество с ограниченной ответственностью "Мортранссервис", "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд", "КОКСОХИМТРАНС". Также под санкциями теперь находятся суда "Юрий Топчев", "Владислав Стрижов", "Балтийский исследователь" и "Академик Черский", а также "Артемис Оффшор", "Бахтемир", "Финвал", "Капитан Беклемишев", "Мурман", "Спасатель Карев", "Нарвал", "Сивуч", "Умка".

Ранее госдеп предупреждал, что под ограничительные меры попадут четыре судна, имеющие отношение к строительству трубопровода, а также ряд судов "Морской спасательной службы".

РФ США Дмитрий Песков Северный поток 2 Nord Stream 2

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