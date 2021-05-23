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В Белоруссии возбудили дело по факту сообщения о минировании борта Ryanair

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Следственный комитет Белоруссии возбудил дело по факту сообщения о минировании самолета Ryanair, экстренно севшего в воскресенье в Минске.

В сообщении СК республики уточняется, что заведено дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности по ч. 1 ст. 340 УК Белоруссии.

По данным следствия, днем 23 мая поступила информация о минировании самолета, совершавшего рейс Афины-Вильнюс. Для проверки полученных сведений борт приземлился в Национальном аэропорту ''Минск''.

В СК рассказали, что на место происшествия прибыли саперно-пиротехническая группа МВД и следственно-оперативная группа. Взрывных устройств не обнаружено.

Экстренная посадка борта в Минске

23 мая в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании экстренно сел самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс.

Близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого" написал, что поступила информация о минировании самолета. "И хотя по скриншоту маршрута видно, что борт был почти над границей, обратились к Минску, чтобы приняли самолет. Тут же о ситуации было доложено президенту. Лукашенко дал безоговорочную команду: самолет разворачивать и принимать", - говорилось в его сообщении.

Сообщалось, что по поручению Лукашенко для сопровождения самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

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На борту Ryanair был редактор телеграм-канала "Беларусь головного мозга", экс-главред телеграм-канала NEXTA (оба признаны экстремистскими в Белоруссии - ИФ) Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали.

Позже в пресс-службе минского аэропорта заявили, что сообщение о минировании рейса Афины-Вильнюс не подтвердилось.

Протасевич ранее был объявлен в межгосударственный розыск.

В ноябре прошлого года Генпрокуратура Белоруссии обращалась в Минюст Польши с просьбой о его заключении под стражу и выдаче для привлечения к уголовной ответственности в качестве обвиняемых по делу о массовых беспорядках в республике.

В Белоруссии после президентских выборов 9 августа 2020 года в течение более полугода продолжались массовые акции протеста против итогов выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

В последнее время акции носят эпизодический и локальный характер.

Белоруссия Минск Литва NEXTA Роман Протасевич

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