Саммит ЕС осудит действия России против своих государств-членов

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Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Осуждение действий РФ против Евросоюза и его государств-членов и поручение Еврокомиссии и главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю подготовить доклад о стратегии отношений с РФ будут в основе одного из главных пунктов повестки саммита ЕС 24-25 мая.

"Речь идет о стратегической дискуссии европейских руководителей в свете последнего развития событий, касающихся России. Предполагается синтезировать послания. Прежде всего, осудить действия России против ЕС и государств-членов, призвать к единству и солидарности, особенно среди государств-членов, но также и с восточными партнерами", - заявил в минувшую пятницу журналистам высокопоставленный европейский чиновник, знакомя их на условии анонимности с повесткой предстоящей встречи ЕС в верхах.

По его словам, вторым главным посланием станет подготовка доклада в соответствии с пятью принципами, которые являются краеугольными камнями отношений ЕС с Россией.

Чиновник указал, что отношения с Россией имеют эволютивный характер. Это отношения, которые рассматриваются в продолжении времени, а не в чрезвычайном порядке. Дискуссия о России на майском саммите ЕС планировалась ранее, но откладывалась несколько раз по причине пандемии COVID-19, и теперь к ней возвращаются, чтобы подвести итог ситуации.

Отвечая на вопрос, соответствует ли новая ситуация в отношениях с Россией "пяти принципам", о необходимости пересмотра которых уже говорили некоторые страны ЕС, европейский функционер отверг предположение, что эти принципы подвергаются сомнению в Евросоюзе. Он заверил, что это вовсе не следует из консультаций с представителями государств-членов.

"В настоящее время нет сомнений в пяти принципах. И мы считаем, хотя это и не новость, что эти пять принципов остаются действенными, они предлагают всеобъемлющие рамки, в которых можно оперировать", - объяснил высокопоставленный источник.

В ответ на вопрос о возможных новых санкциях ЕС против России, чиновник предложил дождаться результата дискуссии. "Одни страны, возможно, скажут, что нужно ввести новые санкции, другие будут против. Для этого и служит дискуссия", - резюмировал источник.

В марте 2016 года министры иностранных дел стран ЕС согласовали "пять принципов" Федерики Могерини" (предшественницы Борреля на посту высокого представителя ЕС по иностранным делам).

Это реализация Минских соглашений по Украине как условие для любых существенных изменений в отношениях с РФ, кроме того, ЕС не откажется от непризнания присоединения Крыма к России; укрепление отношений ЕС с восточными партнерами, начиная с Центральной Азии; укрепление внутренней устойчивости ЕС, особенно энергетической и в области стратегической коммуникации; любое взаимодействие с РФ должно быть избирательным, учитывая возможные общие интересы, например, во внешней политике; необходимо поддерживать гражданское общество в России и инвестировать в развитие контактов между людьми в ЕС и в РФ, особенно ориентируясь на молодежь.

Саммит будет рассматривать внешнеполитические вопросы в ходе рабочего ужина европейских лидеров в понедельник. Помимо России они обсудят отношения ЕС с Великобританией. "И некоторые руководители также могут поднять вопрос о Ближнем Востоке. Это не является официальным пунктом повестки дня, но, возможно, что некоторые поднимут вопрос о Ближнем Востоке", - сообщил функционер ЕС.

Глава правительства Италии Марио Драги запросил информационный пункт о миграции. Председатель Европейского совета Шарль Мишель коротко доложит о будущем саммите ЕС-США, который соберется в середине июня.

Накануне вечером стало известно о том, что глава Евросовета Шарль Мишель включит в повестку саммита ЕС вопрос о принудительной посадке самолета Ryanair в Минске.

"Председатель Европейского совета завтра поставит вопрос о принудительной посадке рейса Ryanair в Минске", - написал его пресс-секретарь Баренд Лейц в твиттере.

"По этому случаю, - добавил он, - будут обсуждаться последствия и возможные санкции".

Второй день саммита, 25 мая, будет посвящен мерам ЕС против COVID-19 и борьбе против климатических изменений.

Самолет авиакомпании Ryanair в воскресенье был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA, признанного в республике экстремистским, Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.

Советник экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Франтишек Вечёрко сказал агентству BNS, что Белоруссия вынудила самолет изменить курс, подняв в воздух истребитель МиГ-29.

"Протасевич летел из Афин в Вильнюс тем же рейсом, что неделю назад летела и сама Тихановская", - сказал Вечёрко. По его словам, если бы Тихановская в воскресенье тоже была в самолете, она так же была бы задержана.

"Они подняли военный истребитель МиГ-29, белорусский диспетчер указал лайнеру изменить направление и лететь в Минский аэропорт якобы из-за какой-то угрозы минирования. В Минске устроили повторный досмотр пассажиров, проверяли лайнер, и когда пассажиры выходили из самолета, Протасевича задержали", - сказал Вечёрко.

В белорусских СМИ появилась информация, что решение о посадке самолета Ryanair в Минске принимал лично Александр Лукашенко.

Ранее сообщалось, что экс-главред телеграм-канала NEXTA и редактор телеграм-канала "Беларусь головного мозга" (оба признаны экстремистскими в Белоруссии) Протасевич был объявлен Белоруссией в межгосударственный розыск. В ноябре 2020 года Генпрокуратура Белоруссии обращалась в Минюст Польши с просьбой о его заключении под стражу и выдаче для привлечения к уголовной ответственности в качестве обвиняемых по делу о массовых беспорядках в Белоруссии.