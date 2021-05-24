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Что случилось этой ночью: понедельник, 24 мая

Осуждение России на саммите ЕС, требование США освободить Протасевича, доклад американской разведки о болезни китайских вирусологов

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Саммит ЕС осудит действия России против своих государств-членов. По словам европейских чиновников, они будут стремиться призвать к единству и солидарности не только членов ЕС, но и своих восточных партнеров. Также на саммите будет вестись речь о возможных санкциях против РФ.

- Блинкен потребовал от Белоруссии освободить Протасевича. Госсекретарь США указал, что режим Лукашенко совершил "шокирующий акт". Вашингтон "вновь осуждает преследования и произвольные задержания журналистов" в Белоруссии, добавил Блинкен. Также стало известно, что 24 мая на саммите ЕС обсудят вопрос о принудительной посадке самолета Ryanair в Минске.

- WSJ написала о болезни вирусологов в Ухани в ноябре 2019 года. Тогда, по данным разведки США, три сотрудника института вирусологии тяжело заболели и обратились за медицинской помощью. Эта информация может активизировать призывы к более широкому расследованию того, могла ли лаборатория института в Китае быть источником распространения коронавируса, считает издание.

- Число жертв падения кабинки на канатной дороге в Италии выросло до 14. Национальная служба спасения в Альпах сообщила о смерти одного из двоих детей, доставленных в больницу. Причины происшествия пока неизвестны, однако, скорее всего, речь идет об обрыве троса.

- Байден счел создание двух государств решением конфликта в Израиле. Вашингтон считает, что необходимо создать условия для взаимодействия обеих сторон по этому вопросу и заняться гуманитарным снабжением и углублением связей как с палестинцами, так и с израильтянами.

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