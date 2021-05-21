Глава Евросовета назвал действия РФ незаконными и провокационными

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Шарль Мишель перед саммитом ЕС 24-25 мая направил главам государств и правительств стран Евросоюза письмо-приглашение, в котором сообщил о предстоящих "стратегических дебатах" о России, в действиях которой он видит "провокационные шаги".

"Как было согласовано во время нашей видеоконференции в марте, мы проведем стратегические дебаты по России. Незаконные и провокационные шаги России продолжаются как в государствах-членах ЕС, так и за их пределами, совсем недавно - с утверждением списка так называемых "недружественных государств", - написал Мишель в пятницу.

Глава Евросовета считает, что дальнейшее обсуждение между главами государств нужно сопроводить докладом высокого представителя и Еврокомиссии в "соответствии с пятью руководящими принципами отношений между ЕС и Россией".

Ранее в пятницу высокопоставленный чиновник ЕС сообщил журналистам в Брюсселе, что осуждение действий РФ против Евросоюза и его государств-членов и поручение Еврокомиссии и главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю подготовить доклад о стратегии отношений с РФ будут лежат в основе "стратегической дискуссии" о России саммита ЕС 24-25 мая. Отвечая на вопрос, соответствует ли новая ситуация в отношениях с Россией "пяти принципам", о необходимости пересмотра которых уже говорили некоторые страны ЕС, европейский функционер отверг предположение, что эти принципы подвергаются сомнению в Евросоюзе. Он заверил, что это вовсе не следует из консультаций с представителями государств-членов.

В марте 2016 года министры иностранных дел стран ЕС согласовали "пять принципов" Федерики Могерини" (предшественницы Борреля на посту высокого представителя ЕС по иностранным делам). Это реализация Минских соглашений по Украине как условие для любых существенных изменений в отношениях с РФ, кроме того, ЕС не откажется от непризнания присоединения Крыма к России; укрепление отношений ЕС с восточными партнерами, начиная с Центральной Азии; укрепление внутренней устойчивости ЕС, особенно энергетической и в области стратегической коммуникации; любое взаимодействие с РФ должно быть избирательным, учитывая возможные общие интересы, например, во внешней политике; необходимо поддерживать гражданское общество в России и инвестировать в развитие контактов между людьми в ЕС и в РФ, особенно ориентируясь на молодежь.