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Блинкен потребовал от Белоруссии освободить Протасевича

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - США требуют освободить задержанного бывшего главного редактора интернет-ресурса NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Романа Протасевича, задержанного при экстренной посадке самолета авиакомпании Ryanair в Минске. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

"США решительно осуждают вынужденное перенаправление рейса между двумя государствами-членами ЕС и последующее снятие с борта и арест журналиста Романа Протасевича в Минске. Мы требуем его немедленного освобождения", - говорится в заявлении Блинкена.

Он отметил, что этот "шокирующий акт, совершенный режимом Лукашенко, поставил под угрозу жизни более 120 пассажиров, в том числе граждан США".

По мнению Блинкена, независимые СМИ являются "важнейшей опорой, поддерживающей верховенство права, и жизненно важным компонентом демократического общества". Он также отметил, что Вашингтон "вновь осуждает преследования и произвольные задержания журналистов" в Белоруссии.

Госсекретарь добавил, что власти США консультируются с партнерами, включая ЕС и официальных лиц из Литвы и Греции, насчёт реакции на инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии.

Блинкен призвал расследовать случившееся.

"Учитывая, что для того, чтобы вынудить самолёт совершить посадку, был использован надуманный предлог, мы поддерживаем организацию, как можно быстрее, заседания совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО), чтобы разобраться в этих событиях", - заявил глава госдепартамента США.

Самолет авиакомпании Ryanair в воскресенье был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.

По словам главного советника президента Литвы по внешней политике Асты Скайсгирите, чтобы развернуть гражданский самолет, Белоруссией были использованы военный истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.

Ранее стало известно, что глава Евросовета Шарль Мишель включит в повестку открывающегося в понедельник саммита ЕС вопрос о принудительной посадке самолета Ryanair в Минске.

Энтони Блинкен США Белоруссия Роман Протасевич

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