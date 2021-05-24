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Политики США и ряда стран призвали запретить полеты над Белоруссией

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Председатель комитета сената США по международным отношениям Боб Менендес совместно с коллегами из Чехии, Латвии, Германии, Литвы, Ирландии, Польши и Великобритании опубликовали заявление, в котором осуждают власти Белоруссии после инцидента с рейсом Ryanair.

"Мы призываем Международную организацию гражданской авиации (ICAO) немедленно провести расследование этого явного нарушения свободного транзита между государствами и угроз для воздушных судов", - отметили они.

До тех пор, пока не будет проведено расследование, законодатели призывают приостановить членство Белоруссии в организации и "запретить все полеты над Белоруссией, включая полеты в страну и из нее".

Кроме того, законодатели потребовали "немедленного и безоговорочного освобождения Романа Протасевича".

Как сообщалось, самолет авиакомпании Ryanair в воскресенье был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Протасевич. После посадки самолета он был задержан.

По словам главного советника президента Литвы по внешней политике Асты Скайсгирите, чтобы развернуть гражданский самолет, Белоруссией были использованы военный истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.

Евросовет обсудит инцидент с самолетом Ryanair в Минске на саммите 24 мая. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от Белоруссии освободить Протасевича.

Белоруссия США Боб Менендес Роман Протасевич

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