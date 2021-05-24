Самолет Austrian Airlines пролетел из Вены в Москву в обход Белоруссии

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Австрийская авиакомпания Austrian Airlines 24 мая изменила стандартный маршрут рейса Вена-Москва (AUA601/OS601), пролегавший через воздушное пространство Белоруссии, так что этот самолет пролетел через авиапространство Украины.

Как свидетельствуют данные службы мониторинга перелетов Flightradar, самолет приземлился в Москве на 12 минут раньше обычного.

Ранее латвийская авиакомпания Air Baltic, венгерская Wizz Air и литовская Avia Solutions Group решили изменить маршруты и избегать белорусского воздушного пространства.

В Finnair сообщили, что продолжают следить за развитием ситуации с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске и оценивать безопасность всех своих маршрутов, но пока летать над Белоруссией не прекратят, по меньшей мере до изменения официальных рекомендаций от чиновников.

Росавиация объявила, что маршруты российских авиаперевозчиков меняться не будут и самолеты по-прежнему будут летать над Белоруссией.

Самолет Ryanair, летевший 23 мая из Афин в Вильнюс, вынужденно сел в Минске из-за сигнала о бомбе на борту. После посадки был задержан белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич и его подруга София Сапега, которые пассажирами рейса.