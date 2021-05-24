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Полиция Литвы опросила экипаж и часть пассажиров лайнера Ryanair, севшего в Минске

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В досудебном расследовании дела о принудительной посадке в Минске пассажирского самолета авиакомпании Ryanair опрошено несколько десятков человек, сейчас в аэропорту Вильнюса проводится осмотр самолета.

"Сейчас в аэропорту проводится осмотр самолета, который, вероятно, затянется до вечера. Мы опросили уже несколько десятков человек, летевших самолетом, в том числе и членов экипажа", - сказал журналистам в понедельник начальник Бюро криминальной полиции Литвы Роландас Кишкис.

Он уточнил, что был опрошен и капитан самолета.

Правоохранительные органы утверждают, что решение о смене направления на Минск капитан самолета, выполнявшего рейс Афины-Вильнюс, принял, посовещавшись с руководством Ryanair.

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По данным Кишкиса, самолетом из Афин летело 126 человек и члены экипажа, однако после посадки в Минске в Вильнюс прилетели 121 пассажир.

Кишкис также сказал, что в ходе расследования "складывается вполне последовательная картина происшествия".

Заместитель генерального прокурора Гинтас Иванаускас добавил, что информация, находящаяся в публичном пространстве, отчасти соответствует тому, что происходило в воскресенье.

"Мы не можем утверждать, что находящаяся в публичном пространстве информация полностью соответствует тем данным, которые устанавливаются во время расследования, но по большей части это так", - сказал Иванаускас на пресс-конференции.

Он отметил, что расследование такого масштаба может занять довольно много времени.

ЧП с самолетом Ryanair

В воскресенье, 23 мая, после обеда в аэропорту Минска был принужден к посадке пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Он уже приблизился к воздушному пространству Литвы, однако был принужден повернуть в столицу Белоруссии.

Авиакомпания Ryanair сообщила, что самолет совершил посадку в аэропорту Минска, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту самолета. Эта информация впоследствии не подтвердилась.

Летевший этим самолетом Ryanair из Афин в Вильнюс в воскресенье белорусский оппозиционный активист и блогер, создатель информационного портала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским,Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, также была задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

В прошлом году Белоруссия включила создателей Nexta 22-летнего Степана Путило и 26-летнего Протасевича в список "лиц, участвующих в террористической деятельности", а сам канал объявила "экстремистским" и распорядилась его заблокировать.

По данным Литвы, в самолете находился 171 пассажир, из них 94 - граждане Литвы, также 11 греков, девять французов, несколько белорусов, поляков, румын, немцев, латышей, россиян, а также граждане Грузии и других стран.

В воскресенье вечером самолет вернулся из Минска в Вильнюс.

Инцидент осудило руководство НАТО, Еврокомиссии, часть государств Евросоюза.

Ryanair Белоруссия Минск Роман Протасевич Литва Вильнюс

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